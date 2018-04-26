Пашинян пообещал не прекращать протесты до назначения премьером Армении

2018-04-26 11:29 | www.trend.az | 7

Лидер протестов в Армении и депутат парламента Никол Пашинян пообещал продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьером. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Пашинян не откажется от протестов, если Республиканская партия, контролирующая парламент, не даст ему стать премьером. Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: «Сегодня уже решили на площади этот вопрос». Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым.