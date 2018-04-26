Пашинян настроен решительно

2018-04-26 11:52 | www.oxu.az | 7

Лидер протестов в Армении и депутат парламента Никол Пашинян пообещал продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьером.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал в интервью РБК.



Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил:

«Сегодня уже решили на площади этот вопрос».

Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна.

Он, по оценке организаторов, стал самым массовым. Его участники голосом поддержали все требования оппозиционера.

До этого самой многочисленной была акция 22 апреля. В ней, по оценке оппозиционеров, приняло участие до 160 тыс. человек. Полиция оценила численность его участников в 35 тыс.

Результатом воскресного митинга стало выполнение первого требования протестующих — отставка с поста премьера Сержа Саргсяна, до апреля этого года в течение десяти лет занимавшего пост президента.