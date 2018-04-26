В Армении возобновились протесты

2018-04-26 12:06 | www.oxu.az | 7

Оппозиция Армении возобновила акции гражданского неповиновения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, демонстранты перекрыли несколько центральных улиц Еревана, требуя избрания своего лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны.

«Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа - Никол Пашинян», - заявил один из лидеров демонстрантов Давид Санасарян.

Дорога в аэропорт в Звартноц также перекрыта сторонниками оппозиции.

Оппозиционные шествия и акции гражданского неповиновения также возобновились в нескольких городах страны. По сообщению газеты «Аравот», в эти минуты несколько сот человек собрались на площади Вардананц в городе Гюмри.

Похожая ситуация и в городах Ванадзор, Арташат и Маралик. В 12:00 по местному времени (совпадает с бакинским - ред.) по призыву лидера оппозиции Пашиняна его сторонники планировали остановить движение своих автомобилей по всей стране на 20 минут.