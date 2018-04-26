Ильхам Алиев: «Рост угроз в мире создает серьезную опасность мирному сосуществованию народов»

2018-04-26 12:50 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции «Геноциды тюрко-мусульманских народов в ХХ веке».



Как сообщает АПА, обращение главы государства зачитал помощник президента Али Гасанов.

В обращении говорится, что эти дни приходятся на столетие геноцида, учиненного в 1918 году в отношении нашего народа со стороны армянских националистов – дашнаков и большевистских вооруженных отрядов: «Совершенные в тот период во всех регионах нашей страны резня и погромы на национальной почве были особенно бесчеловечными на территории Гусарского района, где сегодня организована конференция. Многонациональное и многоконфессиональное азербайджанское общество никогда не забывает этническую чистку, депортацию, террор и геноцид, которые совершались в отношении нашего народа на протяжении истории. Народ чтит память жертв. В настоящее время рост угроз в мире создает серьезную опасность мирному сосуществованию народов

К сожалению, террор, национальная, расовая и религиозная дискриминация стали горькими реалиями современности.

В обращении отмечается, что подход международного сообщества к кровавым конфликтам и массовому насилию в разных уголках нашей планеты сквозь призму двойных стандартов создает большую преграду для предотвращения этих ужасов и бедствий: «Объективно-правовая и политическая оценка этнической чистки и геноцидов имеет большое значение с точки зрения обеспечения защиты мира от кровавых трагедий и античеловеческих поступков деструктивных сил. Поэтому глубокое изучение темных страниц истории, раскрытие и донесение до общественности реалий, основанных на фактах и анализе, сыграет важную роль в принятии справедливого решения. Считаю, что плодотворные обсуждения, которые будут проведены на сегодняшней конференции, будут способствовать продолжению позитивных научных традиций в области расследования геноцидов и освещению фундаментальных трудов ученых с мировых именем. Желаю всем успехов в этой почетной и ответственной работе».