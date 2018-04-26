Национальный форум НПО Азербайджана обнародовал итоговый отчет в связи с президентскими выборами

2018-04-26 12:54 | www.apa.az | 7

Национальный форум неправительственных организаций Азербайджана обнародовал итоговый отчет по наблюдению за президентскими выборами 11 апреля.

Как сообщает АПА, на сегодняшней конференции президент Национального форума НПО Рауф Зейни сказал, что Национальный форум НПО был зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для наблюдения на президентских выборах.



Президентские выборы прошли на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, в том числе 41 посольстве и консульстве Азербайджана. Создан избирательный штаб Национального форума НПО Азербайджана, 590 местных наблюдателей следили за ходом выборов 11 апреля в 1180 избирательных участках в 118 избирательных округах, 30 наблюдателей – по всей республике.

Р.Зейни отметил, что в стране созданы условия для проведения свободных, демократических, прозрачных и справедливых выборов. Принятие законодательным органом и ЦИК правовых документов, регулирующих избирательный процесс, создают полное правовое обеспечение для проведения выборов в соответствии с международными стандартами. Наблюдательная миссия на выборах Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана во время проведения мониторинга нарушений избирательного законодательства или избирательных прав не обнаружила. В стране полностью обеспечиваются права на свободу собраний, организацию избирательных кампаний, проведение митингов и других массовых мероприятий, свобода слова и другие права.