В Нахчыване поставили памятник Ною

2018-04-26 12:15 | www.oxu.az | 7

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов 12 сентября 2017 года подписал распоряжение о создании Нахчыванского музея соли.

За это время были приняты меры по исполнению распоряжения. В отделе «Дуздаг» был создан Нахчыванский музей соли.

В пресс-службе Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики сообщили Oxu.Az, что 25 апреля Нахчыванский музей соли был сдан в эксплуатацию.

В церемонии открытия музея принял участие лично председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Музей состоит из выставочного зала и рабочих кабинетов. В музее содержится 81 экспонат, в том числе различные фигуры из соли, книги о Дуздаге, газетные материалы о городе Нахчыван, пророке Ное и Нахчыване, культуре Дуздага и соляных месторождениях, сборник документов «Duzdağ».

Учитывая связь с Дуздагом и культурой города Нахчыван, в музее установлен памятник пророку Ною.