Саргсян ушел еще с одного поста

2018-04-26 12:19 | www.oxu.az | 7

Правящая Республиканская партия (РПА) Армении сменит своего председателя.

Как сообщает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно после встречи в среду вечером главы РПА, третьего президента Армении Сержа Саргсяна и и.о. премьера Карена Карапетяна с депутатами фракции.

«Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии.

Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», - говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

«В ходе второй половины встречи с и.о. премьера Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий», - заявили в партии.