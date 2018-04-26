В Армении возобновились акции гражданского неповиновения

2018-04-26 11:50 | www.trend.az | 7
Сторонники оппозиции Армении в четверг утром возобновили акции гражданского неповиновения, сообщает ТАСС.
Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц Еревана и требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны.
"Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа - Никол Пашинян", - заявил корреспонденту ТАСС один из лидеров демонстрантов Давид Санасарян.
Дорога в аэропорт в Звартноц также перекрыта сторонниками оппозиции.