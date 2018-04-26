Азербайджан увеличит генерирующие мощности в 2018 году

2018-04-26 11:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане будет введен в эксплуатацию ряд энергообъектов, которые позволят нарастить генерирующие мощности, сказал глава ОАО "Азерэнержи" (энергооператор Азербайджана) Этибар Пирвердиев в интервью сайту правящей партии страны.

По словам главы ОАО, электроэнергетическая система является стратегической с точки зрения социально-экономического развития страны, и по этой причине регулярно определяются новые цели, связанные с перспективным развитием отрасли.

"Наши планы по расширению в перспективе производства и улучшению качества достаточно объемлемые. Уже в текущем году в энергетической системе страны появятся некоторые новшества", - сказал Пирвердиев.

Глава ОАО отметил, что в 2018 году буден введена в строй реконструированная Мингячевирская гидроэлектростанция мощностью 424 мегаватт, реконструкция которой велась в 2010-2017 годах.

"Ведутся завершающие работы по строительству второго энергоблока мощностью 409 мегаватт на станции "Шимал-2" в Баку. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в текущем году. Также в 2018 году будет введена в строй электростанция мощностью 16,5 мегаватт в Лерике", - сказал Пирвердиев.