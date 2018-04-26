Ангела Меркель поздравила президента Азербайджана

2018-04-26 13:04 | www.apa.az | 7

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство. Уважаемый господин Президент! Я искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Я поддерживаю укрепление отношений между нашими государствами и обществами. Германия готова поддержать Азербайджан в будущем в вопросах политической и экономической модернизации. Желаю Вам успеха на высшей государственной должности».