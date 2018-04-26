Председателя Союза детей обвиняют в коррупции

2018-04-26 12:24 | www.oxu.az | 7

Стали известны детали уголовного дела в отношении председателя общественного объединения «Союз детей Азербайджана» Кямали Агазаде.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, по обвинительному акту, председатель НПО, воспользовавшись служебным положением, злоупотребила доверием, присвоила чужое имущество в крупном размере, вынудила граждан дать взятки.

Кроме того, в обмен на исполнение служебных обязанностей она подтолкнула гражданина на дачу взятки должностному лицу и совершила данное деяние неоднократно.

В сентябре и октябре 2015 года в здании «Союза детей Азербайджана» она по частям получила от Хаджар Кенгерли 3600 манатов, Махира Байрамова - 2100 манатов, Махиры Садыговой - 2100 манатов - в общем 7800 манатов, и потратила их на личные нужды.

К.Агазаде обвиняется по статьям 178.2.3 (мошенничество с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4,312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) УК АР.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Уголовное дело в отношении К.Агазаде рассмотрят 30 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева.