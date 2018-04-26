Житель Баку пытался продать «Калашников» - ФОТО

2018-04-26 12:39 | www.oxu.az | 7

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана провели очередное оперативное мероприятие с целью обнаружения незаконно хранимого огнестрельного оружия.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции города Баку поступила информация о том, что ранее судимый Анар Гаджиев незаконно хранит оружие и намеревается его продать.

Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения. Во время осмотра с участием понятых в ручной клади А.Гаджиева был обнаружен и изъят автомат Калашникова, магазин и патроны.

Собранные по факту в 5-м отделении полиции материалы для расследования были направлены в Следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции. Продолжаются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Эльвин Пашазаде

