Международный банк Азербайджана провел день карьеры в UNEC

2018-04-26 12:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В центре карьеры Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) прошла презентация на тему «Знакомство с деловой средой Международного банка Азербайджана».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, основной целью мероприятия стало ознакомление студентов UNEC с деятельностью Международного банка Азербайджана, информирование их о программах прохождения практики в банке, а также привлечение к участию в этих программах с целью поддержания их карьерного развития в сфере финансов, а также оказание поддержки молодежи в выборе направления своего карьерного пути.

Сотрудники банка проинформировали студентов о деятельности банка, его продуктах и услугах, программах по прохождению практики и многом другом. Также были даны рекомендации по грамотному составлению резюме, подготовке к прохождению интервью. Сотрудники банка ответили на вопросы, интересующие студентов и приняли их CV.