Ильхам Алиев: Дискриминация - горькая реалия современности

2018-04-26 12:59 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции «Геноциды тюрко-мусульманских народов в ХХ веке».

Как передает Oxu.Az, обращение зачитал помощник президента Али Гасанов.



В обращении отмечается, что эти дни приходятся на столетие геноцида, учиненного в 1918 году в отношении нашего народа со стороны армянских националистов – дашнаков и большевистских вооруженных отрядов:

«Совершенные в тот период во всех регионах нашей страны резня и погромы на национальной почве были особенно бесчеловечными на территории Гусарского района, где сегодня организована конференция.

Многонациональное и многоконфессиональное азербайджанское общество никогда не забывает этническую чистку, депортацию, террор и геноцид, которые совершались в отношении нашего народа на протяжении истории. Народ чтит память жертв.

В настоящее время рост угроз в мире создает серьезную опасность мирному сосуществованию народов. К сожалению, террор, национальная, расовая и религиозная дискриминация стали горькими реалиями современности».



В обращении отмечается, что подход международного сообщества к кровавым конфликтам и массовому насилию в разных уголках нашей планеты через призму двойных стандартов создает большую преграду для предотвращения этих ужасов и бедствий:

«Объективно-правовая и политическая оценка этнической чистки и геноцидов имеет важное значение с точки зрения обеспечения защиты мира от кровавых трагедий и античеловеческих действий разрушительных сил.

Поэтому глубокое изучение темных страниц истории, раскрытие и донесение до общественности реалий, основанных на фактах и анализах, сыграет важную роль в принятии справедливого решения.

Веру, что плодотворные обсуждения, которые будут проведены на сегодняшней конференции, будут способствовать продолжению позитивных научных традиций в области расследования геноцидов и освещению фундаментальных трудов ученых с мировых именем.

Желаю всем успехов в этой почетной и ответственной работе».