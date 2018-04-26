Меняются правила приема учителей на работу

2018-04-26 13:17 | www.oxu.az | 6

В этом году будут применены новые правила приема на работу директоров и учителей школ.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал замдиректора отдела человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, разработан проект новых правил приема на работу учителей:

«Правила приема на работу учителей будут утверждены в ближайшие несколько недель. После утверждения проекта будет предоставлена дополнительная информация».

Э.Багиров отметил, что в этом году также планируется проведение конкурса для приема на работу директоров школ:

«В правила приема на работу директоров будут внесены изменения. Но правила еще не разработаны».