ЕБРР выделит Кыргызстану кредит на строительство насосных станций

2018-04-26 12:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реконструкции и строительства насосных станций и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Бишкектеплосеть» и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реконструкции и строительства насосных станций, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Закон принят парламентом страны 15 марта 2018 года.

Кредитное соглашение и соглашение о гранте подписаны в целях привлечения кредитных средств для реконструкции и строительства насосных станций в Бишкеке. В рамках реализации соглашений ЕБРР выделит Кыргызстану кредит в размере 7,2 миллиона долларов, а также грант в размере 3,9 миллиона долларов.

В рамках соглашений будут привлечены инвестиции в реконструкцию насосных станций с заменой сетевых насосов на регулируемые насосы с частотным приводом, удаленным управлением (модернизация системы СКАДА), а также в строительство новой насосной станции (на пересечении проспекта Чуй и реки Аламедин) в Бишкеке.