Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США в отношении РФ в €1,5 млрд

2018-04-26 12:10 | www.trend.az | 6

Потери немецких компаний от санкций, которые США ввели в отношении России, может составить €1,5 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты, которая провела опрос 154 компаний-членов организации, передает ТАСС.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в американском списке, и ожидают сокращения оборотов и поставок в ближайшее время.