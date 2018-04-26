Бидзина Иванашвили назначен председателем правящей партии Грузии

2018-04-26 13:26 | www.apa.az | 5

Сменился председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Как сообщает местное бюро АПА, премьер-министр Георгий Квирикашвили подал в отставку с должности председателя партии.

Председателем правящей партии назначен бывший премьер-министр, основатель блока «Грузинская мечта», предприниматель Бидзина Иванашвили. Григорий Квирикашвили сказал, что партия предложила председательство Иванишвили, и он принял это предложение. Премьер-министр отметил, что в ближайшее время состоится съезд партии: «Я верю, что партия единогласно поддержит председательство Б.Иванишвили».