В Азербайджане определяются наказания в связи с остановкой деятельности посредством забастовки в предприятиях и организациях

2018-04-26 13:28 | www.apa.az | 5

В Азербайджане определяются наказания в связи с остановкой деятельности посредством забастовки в предприятиях и организациях

В Азербайджане определяются новые виды наказаний в связи с остановкой деятельности посредством забастовки и других методов в предприятиях, учреждениях и организациях

Как сообщает АПА, в связи с этим президент Азербайджана предложил Милли Меджлису внести поправки в статью 517-2.12 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за нарушения требования об остановке работы посредством забастовки или другими методами на предприятиях, в независимости от формы собственности и организационно-правовой структуры, могут быть оштрафованы: физические лица на сумму от 200 до 350 манатов, или с учетом личности нарушителя административным арестом до 15 суток. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 700 манатов, юридические же лица – от 3 000 до 4 500 манатов.

Проект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 1-4 мая.