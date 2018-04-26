СМИ в Азербайджане могут беспрепятственно вести расследование - депутат

2018-04-26 12:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители СМИ в Азербайджане ежедневно расследуют деятельность государственных и негосударственных органов без каких-либо препятствий, оценивая, а зачастую критикуя их. Об этом сказала член делегации Азербайджана в ПАСЕ Севиндж Фаталиева.

"Но недопустимо, если под видом критики масс-медиа оскорбляют или шантажируют кого-либо. Журналистская деятельность не дает никому исключительных прав и превосходства над другими гражданами. Каждый, кто занимается журналистской деятельностью, обязан соблюдать законы страны, в которой он живет и где он работает", - сказала она.

Также Фаталиева отметила, что в эпоху социальных сетей понятие "журналистика" изменилось. Сегодня каждый регулярно передающий информацию, выражающий своё мнение на определенные процессы называет себя журналистом. "И сегодня мы как никогда чувствуем отсутствие профессионализма в этой области", - отметила она.

Конечно, продолжила Фаталиева, в контексте обсуждаемой тематики неплохо было бы вспомнить о кодексе журналиста, который включает универсальные критерии и принципы.

Фаталиева подчеркнула, что Азербайджан реализует политику мультикультурализма в качестве важнейшего направления как внутренней, так и внешней политики.

"Эта политика подразумевает как четкое соблюдение этических норм и правил в отношении представителей различных национальностей и конфессий, так и отрицает любое проявление нетерпимости и пропаганду насилия в традиционных медиа и социальных сетях", - сказала она.

Фаталиева отметила, что моральные аспекты журналистской деятельности привлекают общественное внимание потому, что в условиях вседозволенности участились попытки использования СМИ в личных целях. "Многие издания различных типов и уровней отличаются низкой культурой полемики, искажают мысли оппонентов, демонстрируют большую неприязнь по отношению к чужим взглядам. В частности, свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста", - сказала Фаталиева, добавив, что при этом не исключается право на журналистское расследование.

"Во многих странах мира существуют журналистские кодексы. В 1983 году на очередной консультативной встрече международных и региональных журналистских организаций были приняты так называемые "Международные принципы журналистской этики". Прежде всего, они требуют от работников СМИ правдиво и честно распространять новости и обеспечивать право людей на свободное выражение мнения и свободное получение информации. Профессионально-этические стандарты, выработанные мировым журналистским сообществом, помогают принимать объективные решения, определяют тот коридор, в границах которого расположено ваше свободное творческое пространство", - сказала Фаталиева.

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