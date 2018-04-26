Нефть продолжает дорожать, игнорируя рост добычи и запасов в США

2018-04-26 12:13 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, проигнорировав вышедшую днем ранее статистику по добыче и запасам сырья в США, инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с ядерной программой Ирана и снижением добычи в Венесуэле, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61% - до 74,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,48%, до 68,38 доллара за баррель.

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 429,7 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижение показателя - на 1,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 46 тысяч баррелей в сутки, или на 0,4%, до 10,586 миллиона баррелей в сутки.

Внимание рынка продолжает фокусироваться на новостях вокруг ядерной программы Ирана. В среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения.