Этибар Пирвердиев: «В Азербайджане полностью решена существовавшая с 2001 года проблема дефицита электроэнергии»

2018-04-26 13:29 | www.apa.az | 7

В Азербайджане полностью решена существовавшая с 2001 года проблема дефицита электроэнергии.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в интервью, размещенном на сайте партии Ени Азербайджан. По его словам, в настоящее время внутренний спрос на 100% покрывается за счет местного производства, определенный объем электроэнергии республика экспортирует.

Этибар Пирвердиев заявил, что в 2017 году производство электроэнергии в Азербайджане составило в общей сложности 21,8 млрд. киловатт/часов. Из них 20,2 млрд. киловатт/часов пришлось на тепловые электростанции, 1,6 млрд. киловатт/часов – на гидроэлектростанции.