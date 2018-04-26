На Формуле 1 спутали цвета азербайджанского флага - ФОТО

2018-04-26 13:35 | www.oxu.az | 9

С завтрашнего дня в Баку стартует очередное Гран-при Формулы 1.

Как сообщает Oxu.Az, в канун этого события сайт Media.Az выявил грубую ошибку, допущенную организаторами.

Согласно информации сайта, организаторы решили отобразить флаг Азербайджана на крыше одной из трибун, установленных для зрителей гонок. Однако при этом была допущена ошибка, цвета оказались нанесенными в неправильной последовательности.

Ввиду того, что зеленый и синий цвета поменялись местами, полумесяц со звездой выглядит так, как будто отображен в зеркальном порядке.

Представляем кадры неправильного флага.