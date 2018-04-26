Биткоин вновь подешевел

2018-04-26 12:16 | www.trend.az | 7

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром вновь опустилась в цене ниже 9 тысяч долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 6,15%, до 8,851 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 5,8%, до 8,865 тысячи долларов, на OKEx - на 5,82%, до 8,864 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 4,96%, до 629,17 доллара, Ripple - на 6,99%, до 0,81 доллара, Bitcoin Cash - на 1,49%, до 1330,2 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 394,54 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

"Вчера биткоин подешевел на 8%, сегодня падение приостановилось. В топ-10 криптовалют движение было аналогичным", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.