Стефан Шеннак выразил протест на заседании ПАСЕ в связи с включением его имени в отчет о коррупции

2018-04-26 13:47 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время обсуждения отчета Независимой следственной группы в связи с фактами коррупции в ходе заседания весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал австрийский парламентарий, содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

С.Шеннак отметил, что этот отчет ставит под сомнение его объективность и профессионализм: «Все знают, что с какой ответственностью я подхожу к своим обязанностям. В воскресенье я был в ужасе. Мое имя включено в отчет о коррупции. Мы работаем в странах, в которых есть проблемы в области верховенства закона и прав человека. При работе с такими странами следует быть осторожным. Я работал с такими экспертами как Ариф и Лейла Юнус, Хадиджа Исмаил. Когда я вижу свое имя в этот отчете, я прихожу в ужас. Перед публикацией первичного текста следовало бы провести еще одно расследование. Я вынужден защищать свою честь и восстановить свою репутацию».

Отметим, независимая следственная группа ПАСЕ подготовила отчет в связи с коррупцией в Азербайджане. В отчет говорится о коррупционных действиях в интересах Азербайджана. В отчете упомянуты руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт (Испания), а также Чезар Флорин Преда (Румыния), Стефан Шеннах (Австрия) и Жорди Шукла (Испания).

Выступая на первом заседании летней сессии ПАСЕ, Сеидов сказал, что он 18 лет является представителем в ПАСЕ, и заявил, что никто не сможет обвинить его в коррупции.