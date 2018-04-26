Меркель поздравила президента Азербайджана

2018-04-26 13:39 | www.oxu.az | 8
Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.
Как сообщает Oxu.Az, в поздравлении говорится:
«Ваше превосходительство. Уважаемый господин Президент!
Я искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.
Я поддерживаю укрепление отношений между нашими государствами и обществами.
Германия готова поддержать Азербайджан в будущем в вопросах политической и экономической модернизации.
Желаю Вам успеха на высшей государственной должности».