Меркель поздравила президента Азербайджана

2018-04-26 13:39 | www.oxu.az | 8

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство. Уважаемый господин Президент!

Я искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Я поддерживаю укрепление отношений между нашими государствами и обществами.

Германия готова поддержать Азербайджан в будущем в вопросах политической и экономической модернизации.

Желаю Вам успеха на высшей государственной должности».