В пятницу ожидается 27 градусов тепла

2018-04-26 13:45 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ближе к ночи местами возможна изморось. Утром будет слабый туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 9-11°, днем - 19-24°, в столице - ночью 9-11°, днем - 21-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых западных районах будут грозы, временами - дожди. Утром в отдельных местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 22-27°, в горах - ночью 2-7°, днем - 11-16° тепла.