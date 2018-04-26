В Египте торговцам запретят приставать к туристам

2018-04-26 12:31 | www.trend.az | 7

Египетских продавцов, в том числе и уличных, которые ведут свой промысел на территории туристических объектов, начнут штрафовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Парламент Египта принял поправки в Закон о защите древностей, они касаются всех лиц, которые ведут торговлю, находясь внутри туристических объектов или музеев, а также тех, кто намерен "предлагать товар или услугу в пользу других".

Под запретом любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то приобрести или заглянуть в магазин, чтобы купить там "у хорошего знакомого" что-либо, или "вон там, за углом, сесть на белого верблюда".

Штраф для египетских торговцев и их "посыльных" составит 10 000 египетских фунтов. По нынешнему курсу это примерно 565 долларов США.