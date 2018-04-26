Самед Сеидов: «Я не хочу работать в таком Совете Европы»

2018-04-26 14:00 | www.apa.az | 7

«Я горжусь тем, что представляю Азербайджан. Думаю, любая попытка опозорить мою страну – и есть коррупция».



Как сообщает АПА, об этом во время выступления на весенней сессии ПАСЕ сказал глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, комментируя включение его имени в отчет группы независимого расследования ПАСЕ в связи с коррупцией.

Он сказал, что демонстрация такой позиции против Азербайджана вызывает вопрос: «Примерно месяц назад в этом зале вы приветствовали Сержа Саркисяна. Однако два дня назад он был отстранен от власти за коррупцию. Где те, кто представлял его здесь в качестве демократа?

Азербайджан живет в условиях войны. Мы потеряли часть территории, у нас около 1 миллиона вынужденных переселенцев. Мы пришли в организацию, чтобы увидеть верховенство закона. Однако наблюдаем здесь новое международное право. Мое имя тоже в списке коррупционеров. Хотя расследование показало, что никакого отношения к коррупции я не имею. Я не могу понять, почему мое имя в этом списке. Это несправедливо. Мы будем вести борьбу за свое имя, и победим. Годы назад я говорил, что это наш Совет Европы. Теперь же говорю, что это ваш Совет Европы. Я не хочу работать в таком Совете Европы».

Отметим, независимый орган расследования ПАСЕ подготовил отчет в связи с коррупционными фактами внутри структуры. Отчет представлен Бюро. В посвященной Азербайджану части в связи с фактами коррупции в отчете упоминаются имена руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова, содокладчиков Стефана Шеннака, Сезара Флорина Преды, бывшего председателя ПАСЕ и бывшего содокладчика по Азербайджану Педро Аграмунта, депутата Жорди Чуклы и других.