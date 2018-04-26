Не менее пяти человек пострадали при взрыве на юго-западе Венесуэлы

2018-04-26 12:33 | www.trend.az | 8

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на юго-западе Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Universal.

Взрыв произошел вечером в среду в центре города Сан-Антонио-дель-Тачира, расположенном на границе с Колумбией. Как пишет СМИ, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадавших, среди которых есть десятилетний мальчик, доставили в одну из больниц города Кукута на северо-востоке Колумбии. Они были госпитализированы.