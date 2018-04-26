Минобразования: Признаны дипломы более 15 тысяч студентов, получивших образование за рубежом

2018-04-26 14:12 | www.apa.az | 7

«На 15 тысяч обращений в связи с нострификацией дипломов был дан положительный ответ, более 3 тысяч дипломов признаны не были».

Об этом сообщили АПА в Министерстве образования.

В министерстве было отмечено, что признание дипломов производится согласно «Правилам признания специальностей высшего образования зарубежных государств и определения эквивалентности (нострификации)», утвержденного Решением №64 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 мая 2003 года: «Поскольку нострификация рассматривается в рамках этих принципов, дипломы, не входящие в рамки вытекающих из этих правил требований, отклоняются. Наблюдения показывают, что основная причина отказа в нострификации заключается в несоблюдении требуемых высшим учебным заведением стандартов образования и низком уровне знания языка обучения».