Иран задумал объединить мусульманские страны против США

2018-04-26 14:17 | www.oxu.az | 7
Верховный лидер Ирана призвал все мусульманские страны объединиться против США.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.
«Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее», - сказал он.
Это заявление стало реакцией властей Ирана на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Ближний Восток «не протянет и недели без помощи Вашингтона».
«Такие слова унизительны для мусульман», - добавил Хаменеи.
Духовный лидер страны отметил, что в регионе «продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам».
Ранее, 25 апреля, президент страны Хасан Рухани призвал США покинуть регион.