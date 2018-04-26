Иран задумал объединить мусульманские страны против США

2018-04-26 14:17 | www.oxu.az | 7

Верховный лидер Ирана призвал все мусульманские страны объединиться против США.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее», - сказал он.

Это заявление стало реакцией властей Ирана на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Ближний Восток «не протянет и недели без помощи Вашингтона».

«Такие слова унизительны для мусульман», - добавил Хаменеи.

Духовный лидер страны отметил, что в регионе «продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам».

Ранее, 25 апреля, президент страны Хасан Рухани призвал США покинуть регион.