Цель правящей партии Турции - победить в первом туре парламентских выборов – премьер

2018-04-26 12:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Цель правящей партии Турции - победить в первом туре парламентских выборов, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, проведение досрочных президентских и парламентских выборов в условиях режима чрезвычайного положения в Турции волнует некоторые круги.

«Однако для проведения выборов в условиях режима чрезвычайного положения нет никаких юридических барьеров», - сказал Йылдырым.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня в Турции, примут участие 11 политических партий.