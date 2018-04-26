Рамиз Мехтиев участвует в Международной встрече по безопасности

2018-04-26 14:39 | www.oxu.az | 7

В Сочи проводится IX Международная встреча высокопоставленных представителей, контролирующих вопросы безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во встрече участвуют представители 117 стран, в том числе и Азербайджана.

Открывший встречу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев зачитал поздравительное письмо президента России Владимира Путина, сообщил повестку дня.

Во встрече приняли участие глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, помощник президента по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам Фуад Алескеров, а также заведующий сектором Администрации президента Отари Гваладзе.

Глава Администрации президента Рамиз Мехтиев выступил на тему «Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций».

В ходе выступления была дана информация о последних тенденциях в деятельности международных террористических организаций, а также подчеркнута важность объединения усилий всех государств для предотвращения этой деструктивной деятельности и отказа от политики двойных стандартов в отношении терроризма.

На встрече Рамиза Мехтиева с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засом были проанализированы ситуация в регионе и в мире, а также вопросы безопасности и другие представляющие интерес вопросы.

В рамках мероприятия глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Николай Патрушев отметил, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева Орденом Почета за заслуги в развитии связей между Азербайджаном и Россией.

Николай Патрушев вручил распоряжение и орден Рамизу Мехтиеву, который поблагодарил президента России за оказанное ему внимание. Было подчеркнуто, что российско-азербайджанские связи динамично развиваются, между нашими странами постоянно ведется диалог и в этом деле главы государств играют важную роль.