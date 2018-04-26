ОБСЕ содействует Туркменистану в противодействии коррупции и финансированию терроризма

2018-04-26 12:57 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар, посвященный индикаторам отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма, говорится в четверг в сообщении международной организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями, министерства финансов и экономики, финансовых учреждений, правоохранительных органов, аудиторских компаний.

Эксперты ОБСЕ представили в своих докладах международные стандарты, касающиеся контроля над нормативно-правовым соответствием в данной области.

Особое внимание было уделено разработке внутренних документов, управлению рисками и внедрению в практику методов реализации внутреннего контроля с помощью системы двойного контроля и специализированного программного обеспечения.