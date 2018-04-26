Находящийся в заложниках у армян Шахбаз Гулиев отправил семье видеообращение

2018-04-26 14:40 | www.apa.az | 7

Об этом АПА сообщил двоюродный брат Ш.Гулиева Натиг Гулиев.

По его словам, представители Международного комитета красного креста (МККК) передали видеообращение членам семьи Ш.Гулиева.

В своем обращении Ш.Гулиев сказал, что состояние его здоровья нормальное и попросил членов семьи позаботиться о матери и дочери.

Из видеообращения можно было понять, что состояние здоровья Шахбаза Гулиева не такое уж хорошее: «Шахбаз очень похудел, явно чувствовалось, что он дышит с трудом. Нам известно, что его печень может в любой момент отказать».

Н.Гулиев сказал, что представители МККК после просмотра видеобращения членами семьи Ш.Гулиева забрали его с собой.

Натиг Гулиев также добавил, что Ш.Гулиев был прооперирован в 2015 году, у него удалили желчный пузырь. Операция была проведена врачом, приехавшим из мусульманской страны. После операции врач приехал в Азербайджан и проинформировал членов семьи Ш.Гулиева о его состоянии.

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца.

В июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде попал в руки к армянам в феврале 2017 года в направлении села Талыш при невыясненных обстоятельствах.