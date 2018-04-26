Генсек ОПЕК посетит Азербайджан

2018-04-26 14:42 | www.oxu.az | 7

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо посетит Азербайджан в конце мая текущего года. Баркиндо примет участие в 25-ой Юбилейной международной конференции «Caspian Oil&Gas», которая состоится в Баку 30 - 31 мая

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации, размещенной на сайте компании Itеca, которая является организатором ежегодной выставки Caspian Oil&Gas совместно с ITE Group.

Генсек ОПЕС выступит в качестве докладчика в рамках одной из паленьных сессий конференции «Caspian Oil&Gas» под названием «Глобальные и экономические перспективы нефтяной и газовой промышленности - цены на нефть и существующие в условиях кризиса возможности».

На этой же сессии будут заслушены доклады генерального секретаря Форума стран-экспортеров экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) Юрия Сентюрина, вице-президента нефтяной компании «Saudi Aramco» Ибрагима Ассадена и министра энергетики Парвиза Шахбазова.