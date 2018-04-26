Ильхам Алиев в Великобритании - ФОТО

2018-04-26 14:46 | www.oxu.az | 6

Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по приглашению премьер-министра этой страны госпожи Терезы Мэй.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с гендиректором компании BP Робертом Дадли.



На встрече был проведен обмен мнениями по поводу работ, проделанных в рамках проекта «Шахдениз», открытия проекта TANAP в июне этого года. Была отмечена важность интенсификации работ на основе соглашения о долевом разделе добычи, подписанном со структурой «Шафаг-Асиман».



В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем долголетного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP.