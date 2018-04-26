Госминистр Великобритании: «Повторное избрание Ильхама Алиева президентом обеспечит продолжение стремительного развития Азербайджана»

2018-04-26 15:03 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

Как сообщает АПА, в ходе встречи Алан Дункан поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана и пожелал успехов в его деятельности.

Госминистр отметил, что повторное избрание Ильхама Алиева президентом обеспечит продолжение стремительного развития Азербайджана.

Во время беседы были обсуждены проблемы двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы, вызывающие у сторон взаимный интерес.

Был проведен также обмен мнениями в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.