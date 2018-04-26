Севиндж Фаталиева: «Вот уже несколько лет как ПАСЕ не слышит голос Азербайджана»

2018-04-26 15:03 | www.apa.az | 7

«В отчете Независимой группы ПАСЕ по расследованию фактов коррупции нет реальных доказательств, там лишь обвинения».

Как сообщает АПА, об этом сказала представитель Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева во время обсуждений отчета по коррупции на весенний сессии структуры.

Она сказала, что вот уже несколько лет как ПАСЕ не слышит голос Азербайджана: «Мы говорим об оккупации азербайджанских земель. Но вы не слушаете, вы слышите то, что хотите слышать».

Выступивший позже еще один азербайджанский депутат Ульвия Агаева сказала, что происходящее сегодня показывает, что основной целью распространения отчета является не поиск и решение проблемы, а клевета в отношении страны-члена ПАСЕ.

Депутат Асим Моллазаде же в своем выступлении сказал, что коррупция в ПАСЕ очень опасна, и она очерняет не только ПАСЕ, но и другие организации Европы: «В то же время интересно, что в представленном нам документе упоминается только одна страна. Выбор именно Азербайджана – опасный сигнал».

Отметим, Независимая группа ПАСЕ по расследованию фактов коррупции подготовила отчет в связи с коррупцией в Азербайджане. В отчете говорится о коррупционных действиях в интересах Азербайджана. В нем упомянуты руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт (Испания), а также Сезар Флорин Преда (Румыния), Стефан Шеннак (Австрия) и Йорди Чукла (Испания).