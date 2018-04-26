Самед Сеидов: Любая попытка опозорить мою страну и есть коррупция

2018-04-26 14:58 | www.oxu.az | 7

Глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов во время выступления на весенней сессии ПАСЕ прокомментировал включение его имени в отчет группы независимого расследования ПАСЕ в связи с коррупцией.

«Я горжусь тем, что представляю Азербайджан. Думаю, любая попытка опозорить мою страну и есть коррупция», - сказал он.

Как сообщает Oxu.Az, Самедов сказал, что демонстрация такой позиции против Азербайджана вызывает вопрос:

«Примерно месяц назад в этом зале вы приветствовали Сержа Саргсяна. Однако два дня назад он был отстранен от власти за коррупцию. Где те, кто представлял его здесь в качестве демократа?

Азербайджан живет в условиях войны. Мы потеряли часть территории, у нас около 1 миллиона вынужденных переселенцев. Мы пришли в организацию, чтобы увидеть верховенство закона. Однако наблюдаем здесь новое международное право.

Мое имя тоже в списке коррупционеров. Хотя расследование показало, что никакого отношения к коррупции я не имею. Я не могу понять, почему мое имя в этом списке. Это несправедливо. Мы будем вести борьбу за свое имя и победим.

Годы назад я говорил, что это наш Совет Европы. Теперь же говорю, что это ваш Совет Европы. Я не хочу работать в таком Совете Европы».

Отметим, независимый орган расследования ПАСЕ подготовил отчет в связи с коррупционными фактами внутри структуры. Отчет представлен Бюро.

В посвященной Азербайджану части в связи с фактами коррупции в отчете упоминаются имена руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова, содокладчиков Стефана Шеннака, Сезара Флорина Преды, бывшего председателя ПАСЕ и бывшего содокладчика по Азербайджану Педро Аграмунта, депутата Жорди Чуклы и других.