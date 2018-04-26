Срубил дерево - нанес ущерб природе в 4 тысячи манатов

2018-04-26 15:01 | www.oxu.az | 7

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд с целью проверки соблюдений правил экологического законодательства на территории Огузского района.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства, в ходе рейда было выявлено, что на земельном участке в собственности муниципалитета Гумлуг Огузского района кто-то срубил дерево вида Платан восточный диаметром 112 см.

В ходе расследования было установлено, что дерево срубил житель села Ширванлы Огузского района Рамиз Абдуллаев, нанеся таким образом ущерб природе в размере 4000 манатов. По факту был составлен протокол.

Cобранные по факту материалы были направлены в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для принятия мер в соответствии с законом.