AsstrA, petrokimyasal ürünlerin nakil hacmini artırıyor

2018-04-26 16:22 | www.trend.az | 1

Uluslararası lojistik operatörü, 2018 yılında, Irak'taki hacim artışı da dahil olmak üzere, petrokimya ürünlerinin sevkiyatlarının toplam cirosundaki payını yüzde 2,2'den yüzde 3'e çıkarmayı planlıyor. En son projelerden biri, Rus petrol şirketi için Rusya'dan Irak'a toplam 40 ton ağırlığında motor yağlarının teslim edilmesi oldu.

2017’de AsstrA'nın petrokimyasal taşımacılık projelerinden elde ettiği gelir 2016 yılına göre yüzde 45 artarak 2,5 milyon avroya ulaştı. Rusya'nın dahil olduğu güzergahlardaki ulaşımdan elde edilen gelirler 1,9 milyon avroya ulaştı. Bu rakamın 650 bin avrodan fazlasını ihracat sevkiyatları, 1,1 milyon avrosunu ithalat sevkiyatları, 176 bin avrosunu ise Rusya dahili taşımacılık gelirleri oluşturdu.

Sevkiyat sayısı olarak Rusya'dan en fazla ihracat yapılan ülkeler Türkiye (44), Letonya (10) ve Ukrayna (9) oldu. Gelir açısından Rusya-Tacikistan (492 bin avro), Rusya-Türkiye (96 bin avro) ve Rusya-Azerbaycan (18 bin avro) rotaları ilk üç sırada yer aldı.

Petrokimya ürünleri ağırlıklı olarak Belçika (161 taşıma), Finlandiya (153) ve Polonya'dan (43) ithal edildi. Aynı ülkeler, sırasıyla, 406, 279 ve 153 bin avroya ulaşan gelir liderleri oldular.

Uluslararası lojistik operatörü, 2018 yılında, Irak'taki hacim artışı da dahil olmak üzere, petrokimya ürünlerinin sevkiyatlarının toplam cirosundaki payını yüzde 2,2'den yüzde 3'e çıkarmayı planlıyor. Özellikle, Aralık 2017'de Rus petrol şirketi için Irak'a motor yağlarının deneme teslimi başladı. Bu projenin nakliye hizmetlerini AsstrA üstlendi. Rusya'dan Irak'a iki hafta boyunca, toplam 40 ton ağırlığa sahip motor yağları Türkiye üzerinden taşındı. Yükün tutarı yaklaşık 200 bin ABD dolarıydı.

AsstrA Şirketler Grubu Pazarlamadan Sorumlu Direktör Yardımcısı Yevgeniya Serikova, “Irak askeri operasyonların yürütüldüğü ülke olduğu için bu rota çok zor bir rota. Operasyon dolayısıyla ülkede tedarikçi sıkıntısı da mevcut.” dedi.

AsstrA uzmanlarının müşteri için Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden 3 farklı sevkiyat rotası hazırladığını belirten Serikova, “Önerilen seçeneklerin her birini, maliyet, süre ve olası riskler olmak üzere birkaç kriter üzerinde değerlendirdik. İlaveten, müşteri, malların zarar görmesini engellemek için aşırı yüklenmemeyi öncelikli koşul olarak belirtmişti. Bu nedenle, aşırı yüklenme ve aracın değiştirilmesi ihtiyacını da analiz ettik. En iyi seçenek Türkiye üzerinden doğrudan transit oldu, çünkü bu rotada tek bir kontrol noktası vardı.” şeklinde konuştu.

AsstrA’nın taşımayı standart araçlarla gerçekleştirdiğini, araçların feribotla Türkiye’ye ulaştığını bildiren Serikova şöyle konuştu: