В Анталии проходит конференция на тему «Будущее турецко-российских отношений в Евразии»

2018-04-26 15:11 | www.apa.az | 7

При организационной поддержке Платформы международного сотрудничества Турции (Uluslararası İşbirliği Platformu) в Анталии проходит конференция на тему «Будущее турецко-российских отношений в Евразии».

Как сообщает АПА, в проходящем в городе Белек провинции Анталия мероприятии принимают участие известные бизнес-представители двух стран, политики, официальные лица и представители СМИ. Среди участников конференции также заместитель министра экономики Турции Фатих Метин, башган Муниципалитета Беюкшехер Анталии Мендерес Турель, посол России в Анкаре Алексей Ерхов, кандидат на последних президентских выборах в России Сергей Бабурин, председатель Совета сотрудничества Россия-Турция Ахмет Паланкоев, политолог Александр Дугин, координатор Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Турции, профессор Бурханеттин Дуран, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации исламского сотрудничества Махмут Эрол Кылыч и другие лица, в том числе представители азербайджанских медиа.

На мероприятии обсуждаются текущее состояние и перспективы турецко-российских отношений в сферах экономики, энергетики, туризма, оборонной промышленности, в банковской, финансовой, образовательной и других областях.

Лидер партии «Российский общенародный союз», председатель Международного Славянского совета, кандидат в президенты Сергей Бабурин выступил на конференции. Он подчеркнул важность углубления развивающихся российско-турецких отношений. Бабурин отметил, что российские и турецкие граждане должны хорошо понимать друг друга: «Необходимо укрепить связи в гуманитарной и культурной сферах, а также усилить экономическое и торговое сотрудничество. Мы высоко ценим усилия обоих президентов в направлении сближения стран друг к другу. Однако третьи силы не заинтересованы в нашем сотрудничестве».

«Все, конечно же, не так просто. Потому необходимо регулировать отношения с соседними странами. В этом случае Россия и Турция могли бы играть роль объединяющей линии для Европы, благодаря Турции Россия могла было бы устранить недопонимание с Евросоюзом», - сказал С.Бабурин.

Сергей Бабурин пожелал успехов инвесторам, экономистам, официальным лицам, сотрудничающим в Турции, принимающим участие в конференции.

Затем выступил считающийся одним из идеологов линии «евразиоведения» в России известный политолог и общественный деятель Александр Дугин. Он сказал, что в целом, говоря об отношениях Евразия-Россия, здесь подразумеваются не только православный и славянский мир, здесь должна отражаться вся цивилизация: «Президенты добиваются этого путем достижения договоренности. Однако общества не должны оставаться в стороне от этого сотрудничества. В противном случае, это приведет к провалу наших проектов. То же самое относится и к Азербайджану. В настоящее время азербайджано-российские отношения очень хорошо развиваются».

А.Дугин также напомнил, что на протяжении всей истории турки и россияне конкурировали за право представлять Евразии: «Еще одна империя хотела стать мостом между Западом и Востоком. Это иранская империя. И эти три силы - Иран, Россия и Турция - боролись между собой за контроль над Евразией. В результате мы проиграли, но Европа выиграла».

Работа конференции продолжается.