Президент Ильхам Алиев встретился с рядом английских парламентариев

2018-04-26 15:15 | www.apa.az | 7

В Лондоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом палаты общин парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блекменом, членом Палаты лордов Великобритании, председателем лейбористской группы друзей Азербайджана Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.

Как сообщает АПА, на встрече члены британского парламента поздравили Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Лорд Дэвид Эванс и Дэвид Моррис отметили, что они наблюдали за процессом голосования в нашей стране, и что выборы были организованы на высоком уровне.



Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления. Глава государства заявил, что во время выборов были созданы все условия для свободного, прозрачного и демократического проведения голосования.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие. Также были обсуждены вопросы сотрудничества с группами дружбы Азербайджана, действующими в обеих палатах британского парламента.