Ильхам Алиев в Великобритании - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-26 15:10 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля встретился в Лондоне с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта Великобритании, сопредседателем межправительственной комиссии Баронессой Роной Фейрхед.

Как передает Oxu.Az, на встрече Баронесса Рона Фейрхед поздравила президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Она с удовлетворением вспомнила свой визит в Баку.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития двухсторонних отношений, в частности инвестиционных и бизнес-связей, сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

14:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе встречи Алан Дункан поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана и пожелал успехов в его деятельности.

Госминистр отметил, что повторное избрание Ильхама Алиева президентом обеспечит продолжение стремительного развития Азербайджана.

Во время беседы были обсуждены проблемы двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы, вызывающие у сторон взаимный интерес.

Был проведен также обмен мнениями в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

14:40

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 апреля встретился в Лондоне с членом Палаты общин парламента Великобритании, председателем группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкменом, членом Палаты лордов, председателем Лейбористской группы друзей Азербайджана лордом Джоном Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.

Как передает Oxu.Az, на встрече члены британского парламента поздравили главу азербайджанского государства с победой на президентских выборах.

Лорд Дэвид Эванс и Дэвид Моррис заявили, что наблюдали за избирательным процессом в нашей стране, отметив, что выборы прошли на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления. Он сказал, что выборы прошли в свободной, прозрачной и демократической атмосфере.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие, обсуждены условия сотрудничества с группами дружбы Азербайджана в обеих палатах британского парламента.

14:36

Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по приглашению премьер-министра этой страны госпожи Терезы Мэй.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с гендиректором компании BP Робертом Дадли.



На встрече был проведен обмен мнениями по поводу работ, проделанных в рамках проекта «Шахдениз», открытия проекта TANAP в июне этого года. Была отмечена важность интенсификации работ на основе соглашения о долевом разделе добычи, подписанном со структурой «Шафаг-Асиман».



В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем долголетного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP.