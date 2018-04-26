Израиль пригрозил уничтожить Иран

2018-04-26 15:18 | www.oxu.az | 7

Израиль не допустит, чтобы Иран закрепился в Сирии. В случае иранского удара по Израилю, по Тегерану и иранским военным объектам будет нанесен ответный удар, сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью саудовскому сайту «Элаф».

Как передает Oxu.Az, министр обороны подчеркнул, что Израиль не стремится к эскалации ситуации в регионе.

Либерман выразил уверенность, что иранский режим доживает последние дни, поскольку выход США из Венских соглашений приведет к краху иранской экономики. Он напомнил, что Иран тратит многие миллиарды долларов на экспорт террора.

Израильский политик предложил сделать палестино-израильское урегулирование частью всеобъемлющего мирного соглашения Израиля и арабских стран.

Он отметил, что так называемый «треугольник», место компактного проживания израильских арабов, может стать частью будущего палестинского государства.