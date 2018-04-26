Президент Ильхам Алиев встретился с группой членов британского парламента (ФОТО)

2018-04-26 15:36 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел в Лондоне совместную встречу с членом Палаты общин парламента Великобритании, председателем группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкменом, членом Палаты лордов, председателем группы лейбористских друзей Азербайджана лордом Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.
На встрече члены британского парламента поздравили главу государства с победой, одержанной на президентских выборах.
Лорд Дэвид Эванс и Дэвид Моррис сказали, что наблюдали за процессом голосования в стране и что выборы были организованы на высоком уровне.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.
Глава государства сказал, что во время выборов были созданы все условия для проведения свободного, прозрачного и демократического голосования.
На встрече было отмечено устойчивое развитие Азербайджана, обсуждены вопросы сотрудничества с группами дружбы с Азербайджаном, функционирующими в обеих палатах британского парламента.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.