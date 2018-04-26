В «CinemaPlus» прошел гала-вечер фильма «Ol» - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-26 15:24 | www.oxu.az | 7

В кинотеатре премиум класса «Cinema Plus», расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, прошел гала-вечер комедийной драмы под названием «Ol».

Как передает Oxu.Az, в мероприятии, наряду с актерами фильма, приняли участие известный турецкий актер Тунджер Салман, представители исскуства, приглашенные гости, а также представители медиа.

Перед показом фильма в фойе гостей угостили фуршетом.

Режиссером фильма является Намиг Агаев. Роли исполнили Намиг Агаев, Фикрет Мамедов, Вусаля Агаева и Светлана Гашимова.

Фильм повествует о двух братьях, один из которых режиссер, а другой - сценарист. После неудачной вечерней премьеры, братья были избиты спонсорами и выброшены на улицу. По пути домой они встречают избитую и униженную, как и они, девушку. Вежливые герои не оставляют в беде даму, ставшую жертвой мошенников, и забирают ее домой.

Оклемавшись от произошедшего, братья вдохновляются этой дамой и начинают писать новый сценарий. По воле случая эта девчушка получает роль принцессы в их новом сценарии. Записанный сценарий начинает разворачиваться в действительности еще до начала экранизации. События набирают оборот и приобретают опасный характер.

Показ фильма стартует с 26 апреля в сети кинотеатров «CinemaPlus».

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