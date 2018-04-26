Саргсян назвал своего преемника - ОБНОВЛЕНО

2018-04-26 15:26 | www.oxu.az | 5

Бывший президент Армении и председатель правящей Республиканской партии, экс-премьер Серж Саргсян на заседании с участием членов парламентской фракции РПА предложил на пост главы партии кандидатуру председателя правительства Карена Карапетяна.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

«Саргсян предложил на пост председателя Республиканской партии Армении кандидатуру Карапетяна», - сказал источник в парламентской фракции РПА.

Он отметил, что заседание длилось до пяти часов утра.

12:19

Правящая Республиканская партия (РПА) Армении сменит своего председателя.

Как сообщает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно после встречи в среду вечером главы РПА, третьего президента Армении Сержа Саргсяна и и.о. премьера Карена Карапетяна с депутатами фракции.

«Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии.

Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», - говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

«В ходе второй половины встречи с и.о. премьера Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий», - заявили в партии.